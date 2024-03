La jeunesse entrepreneuriale marocaine à l’honneur lors de la YEC INJAZ à Doha

Sous l’égide du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Qatar, la 17ème édition de la Youth Entrepreneurship Celebration (YEC), organisée par INJAZ Al-Arab au Marsa Malaz Kempinski, The Pearl à Doha, a mis en lumière l’excellence entrepreneuriale marocaine.

Les équipes junior REBRICK de l’Université Mohamed V de Rabat et Smart Tourism Company du Lycée Abdelmalek Saadi de Kénitra ont représenté le Maroc parmi 88 étudiants de 13 pays de la région MENA, démontrant un esprit d’innovation et une excellence qui ont su captiver l’audience.

Les défis proposés par des partenaires d’INJAZ Al-Arab de renom tels que Ooredoo, QDB, Qatar Rail, QNB, Google, Nestlé, Investcorp, Mastercard PMIEF, FedEx, et Boeing, ont été une occasion pour nos équipes de briller.

« Participer à YEC INJAZ a été une expérience incroyable, nous permettant de nous surpasser et de démontrer le potentiel entrepreneurial du Maroc », ont témoigné les jeunes de l’équipe REBRICK, soulignant l’importance de ces interactions. De leur côté, les membres de Smart Tourism Company ont partagé : « les challenges ont été une formidable opportunité d’apprendre et de grandir. Représenter notre pays et montrer l’innovation que le Maroc peut apporter au secteur du tourisme a été une grande fierté pour nous ».

L’enthousiasme et l’engagement de ces jeunes entrepreneurs n’ont pas manqué de recevoir les éloges des organisateurs et partenaires. Akef Aqrabawi, Président et PDG d’INJAZ Al-Arab, a mis en avant la qualité des projets présentés : « depuis sa création, le Company Program a offert aux jeunes du MENA l’opportunité d’apprendre à transformer un concept d’affaire en opportunité d’affaire concrète. Chaque année à la YEC, nous accueillons une salle remplie d’incroyables talents emprunts d’ambition, de créativité et d’innovation. Nous sommes ravis de célébrer les gagnants du Concours des Jeunes Entrepreneurs 2023 d’INJAZ Al-Arab et d’assister à l’émergence de la future communauté d’affaires de la région MENA et à certaines innovations qui changeront le monde. Je tiens remercier nos étudiants, bénévoles, partenaires et juges pour avoir fait de cette édition un succès. Ensemble, nous réalisons un impact durable sur l’avenir de notre jeunesse et de notre région ».

Wafaa Guessous Joundy, Présidente Directrice Générale, a également exprimé sa fierté : « voir nos jeunes s’épanouir sur cette plateforme internationale reflète non seulement l’efficacité de notre approche en matière d’éducation entrepreneuriale et d’innovation, mais témoigne également de l’immense potentiel de notre jeunesse. Cela prouve que, grâce à un soutien adapté et à une pédagogie orientée vers l’action, nos jeunes entrepreneurs sont capables de rivaliser au plus haut niveau et d’apporter des solutions innovantes aux défis contemporains. C’est une confirmation que notre investissement dans l’éducation et l’encouragement à l’innovation portent leurs fruits, et cela nous motive à continuer de soutenir ces initiatives essentielles pour le développement durable de notre pays ».

L’implication remarquable des équipes marocaines, qui s’est distinguée par l’obtention de médailles de mérite, reconnus par des entités de stature internationale, à savoir le » PMIEF INNOVATION AWARD » (Project Management Institute Educational Foundation) et le « SUSTAINABILITY AWARD » par NESTLE, reflètent la volonté de stimuler l’esprit d’entreprise parmi les jeunes.