Mel B s’est mariée pour la seconde fois à Marrakech (PHOTO)

Melanie Brown, membre du célèbre groupe britannique Spice Girls, et son époux, Rory McPhee, se sont mariés une seconde fois à Marrakech.

Sur son compte officiel Instagram, Mel B a partagé, dans une publication conjointe avec son mari, une photo d’eux ensemble. Elle y apparaît tout sourire et vêtue d’une robe rouge ornée de pierres. «Nous nous sommes mariés ! Encore une fois ! Une cérémonie de mariage si incroyable que nous avons continué à célébrer avec nos amis les plus proches et les plus chers dans notre endroit préféré, à l’hôtel Selman à Marrakech. Nous avons passé les meilleurs moments de notre vie !», a écrit l’artiste.

Pour rappel, Melanie Brown avait déjà célébré son mariage avec Rory McPhee le 5 juillet dernier, dans la cathédrale Saint-Paul, à Londres, après l’annonce de leurs fiançailles en 2022.

N.M.