Les Impériales : prix spécial pour la campagne « Dream Africa, Meet Morocco » de la RAM

Royal Air Maroc a été distinguée vendredi à Casablanca par le prix spécial du vote des professionnels pour sa nouvelle campagne de communication, #DREAMAFRICA #MEETMOROCCO, lors de la cérémonie de clôture de la 7ème édition du meeting annuel « Les Impériales ».

Lancée en octobre 2023, la nouvelle stratégie de marque de la compagnie nationale célèbre avec fierté l’identité marocaine et africaine, en alignement avec la vision globale du Royaume pour le continent africain.

La plateforme #DREAMAFRICA #MEETMOROCCO incarne l’engagement continu de Royal Air Maroc à faire rayonner le Maroc et l’Afrique et à contribuer a leur développement et elle a fait l’objet d’une campagne d’envergure menée avec succès dans 28 pays.