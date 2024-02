Portables, consoles de jeux…la douane fait une belle prise à Tanger Med

Les éléments de la douane et de la police opérant au port de Tanger Med ont mis en échec, dimanche, une tentative de trafic d’une quantité importante de téléphones portables et d’appareils électroniques.

Les éléments des services d’ordonnancement de la douane en charge du contrôle des passagers et de la police opérant au port de Tanger Med ont déjoué une tentative d’introduire sur le territoire national 155 smartphones, 5 appareils de jeux électroniques nouvelle génération, un appareil photo numérique et une tablette électronique, sans déclaration préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), a-t-on appris de source douanière.

La même source a précisé que les éléments de la douane ont soumis un véhicule utilitaire immatriculé en Espagne en provenance de l’un des ports de la rive nord du Détroit de Gibraltar à une opération de fouille minutieuse ayant permis de mettre la main sur ces appareils qui étaient dissimulés parmi les bagages.

Le conducteur du véhicule a été remis à la police judiciaire pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet compétent.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés par les services des douanes, en coopération avec les éléments de la police au niveau du port Tanger Med, en vue de lutter contre la contrebande et l’importation illicite de marchandises.