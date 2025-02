Tanger Med: grosse opération de la DGSN et de la Douane

Les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane opérant au port de Tanger Med ont mis en échec, vendredi, une tentative de trafic de 1.852 unités de pétards et de feux d’artifice, et interpellé un individu présumé impliqué dans le trafic de produits inflammables représentant un danger pour les personnes et les biens.

Le suspect, âgé de 42 ans, a été interpellé dès son arrivée à bord d’un ferry en provenance d’un port européen, indique une source sécuritaire, faisant savoir que l’opération de contrôle et de fouille effectuée à l’intérieur du véhicule utilitaire qu’il utilisait a permis de saisir 36 boîtes contenant un total de 1.852 unités de pétards et de feux d’artifice.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut la même source.

S.L