BCIJ : démantèlement d’un réseau terroriste opérant dans quatre villes marocaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’approche proactive de lutte contre les menaces terroristes, le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) a démantelé, les 29 et 30 janvier, dans les villes de Tanger, Casablanca, Béni Mellal et Inzegane, un réseau terroriste composé de quatre membres s’activant dans l’embrigadement et l’envoi de combattants pour rejoindre la branche de l’organisation « Daech » dans la zone sahélo-saharienne.

Les investigations ont révélé que ce réseau coordonne avec des dirigeants de cette organisation dans la région sahélo-saharienne dans la perspective de faciliter à des extrémistes de rejoindre cette zone, indique le BCIJ dans un communiqué.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects, âgés de 35 à 40 ans, ont permis la saisie de plusieurs appareils électroniques, de sommes d’argent, d’armes blanches sous forme de sabres de grande taille, de cagoules, de gants et d’un fusil, précise la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services sécuritaires marocains à faire face à la montée des menaces que constituent « Daech » et les autres organisations terroristes, surtout dans le sillage des incitations émanant de ces organisations appelant à rejoindre leurs rangs, notamment au Sahel, souligne-t-on.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée par le BCIJ, sous la supervision du Parquet chargé des affaires du terrorisme et d’extrémisme, pour déterminer leurs interconnexions avec les organisations terroristes à l’étranger et dévoiler leurs éventuels plans et entreprises terroristes.

Les mis en cause seront déférés devant la justice dès clôture de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la même source.