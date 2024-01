Conseil de gouvernement : le programme de ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra une présentation de la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, sous le thème « les orientations générales pour le développement du digital – Maroc digital 2030 ».

Le Conseil planchera, ensuite, sur l’examen de trois projets de décret, le premier portant sur la création et l’organisation d’un institut de formation aux métiers de boulangerie et de pâtisserie à Casablanca, tandis que le deuxième modifie et complète le décret relatif à la caution de bonne exécution des opérations d’importation des céréales et des légumineuses.

Le troisième texte modifie le décret concernant la création d’une zone franche d’exportation à Kénitra.

A l’issue de ses travaux, le Conseil examinera des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.