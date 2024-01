12 ans de préservation : célébration au Jardin Zoologique National de Rabat

Le Jardin Zoologique National de Rabat célèbre en ce mois de janvier son 12ème anniversaire en tant que 1ère institution nationale dédiée à la préservation des animaux au Maroc. Sous le label de la « Rencontre avec la nature », le zoo présente la biodiversité marocaine et africaine, à travers cinq écosystèmes emblématiques du continent africain : les montagnes de l’Atlas, la savane, le désert, la forêt tropicale et les zones humides.

Depuis son inauguration en 2012, le Jardin Zoologique National a accueilli plus de 6 millions de visiteurs et est considéré comme l’attraction ludo-éducative la plus visitée par les marocains provenant de l’ensemble du territoire national et les touristes étrangers.

Le grand public peut apprécier une collection de 1.700 animaux appartenant à 170 espèces endémiques qui vivent dans des habitats reproduits à l’image de leurs biotopes d’origine pour préserver et stimuler leurs instincts naturels. A cet égard, le zoo de Rabat a enregistré en 2023 plus de 200 naissances parmi les ibis chauves, les cerfs de Berbérie, les mouflons à manchettes, l’addax, les oryx algazelles et les singes magots, etc.

Ses actions en faveur de la préservation de la biodiversité locale, ont permis de mener des études de la recherche scientifique sur le domaine vital de plusieurs animaux pour approfondir les connaissances sur ces espèces et les écosystèmes dans lesquels elles évoluent, et diffuser les informations scientifiques et zootechniques sur la faune locale, notamment le lion de l’Atlas, le singe magot, le chat des sables, etc.

Par ailleurs et conscient de l’importance de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement, le jardin zoologique accueille annuellement, en collaboration avec les institutions pédagogiques nationales concernées, plus de 60.000 écoliers dans le but de forger une génération consciente des enjeux climatiques et écologiques, et engagée dans la protection de notre patrimoine naturel et environnemental.

Dans la perspective de l’année 2024, le Jardin Zoologique National vise à renforcer son engagement envers la préservation de la biodiversité, conformément à ses missions institutionnelles. Il prévoit dans ce sens, le suivi des programmes de reproduction dédiés aux espèces endémiques, (notamment le Lion de l’Atlas, la gazelle dorcas, la gazelle cuvier, le vautour fauve, etc.), et des projets d’études scientifiques visant à améliorer la compréhension du comportement des animaux dans leur milieu naturel. Ces objectifs s’inscrivent dans la continuité des actions du Jardin Zoologique National pour promouvoir la conservation et l’éducation environnementale, tout en continuant de servir comme un espace de loisirs de choix conforme aux normes internationales en matière de gestion et d’accueil des visiteurs.