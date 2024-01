Cinq nouvelles nominations à de hautes fonctions (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Youssef Ben Hamou et Mohamed Dkhissi, ont été nommés respectivement Directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun et Directeur des systèmes d’observation au sein de la Direction générale de la météorologie, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Département de l’Éducation nationale, Hamdi Kriti a été nommé Directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, tandis que Abdelmajid El Sahl a été nommé Directeur de l’AREF de Guelmim-Oued Noun.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Jeunesse, Kaoutar Mansouri a été nommée Directrice de l’enfance et des affaires féminines, a ajouté le ministre.

