Rabat: les enseignants tiennent un nouveau sit in (VIDEO)

Les enseignants ont tenu ce jeudi un nouveau sit in à Rabat pour protester contre le statut unifié des fonctionnaires de l’Education nationale et l’accord signé entre les syndicats et le gouvernement.

A noter que la coordination nationale des enseignants tient une nouvelle grève cette semaine. Des sit in de deux heures sont également programmés au sein des établissements scolaires. Ce nouveau mouvement protestataire a été initié, selon la coordination, suite à la sourde oreille du ministère aux revendications des enseignants du lycée.

Rappelons que l’accord signé entre le gouvernement et les syndicats prévoit une augmentation générale des salaires de l’ensemble des femmes et des hommes de l’enseignement, tous corps et grades confondus, d’un montant mensuel net fixé à 1.500 dirhams, qui sera versé en deux tranches égales (1er janvier 2024 – janvier 2025).

