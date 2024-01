Rabat: il usurpe l’identité d’un policier et tente d’arnaquer un commerçant

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de police relevant du district de sûreté d’Agdal-Hassan à Rabat ont interpellé, mercredi, un individu faisant l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans des affaires d’arnaque, d’escroquerie et d’usurpation d’une fonction régie par la loi, apprend-on de source sécuritaire.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit d’usurpation de l’identité d’un policier, a ajouté la même source, notant que la personne interpellée tentait d’escroquer un commerçant en le convaincant qu’elle interviendra pour l’exonérer des droits de douanes relatifs à des marchandises importées.

L’opération de fouille du suspect a permis la saisie d’un pistolet en plastique, de menottes de contrebande, d’un talkie-walkie et d’un badge similaire à celui utilisé par les éléments de police, a poursuivi la même source, soulignant que le prévenu avait également en sa possession des cartes professionnelles portant de fausses identités, des puces de téléphones et des cartes bancaires qui auraient été utilisées dans cette activité criminelle.

L’opération de pointage de cet individu dans la base des données de la sûreté nationale a révélé qu’il est recherché au niveau national par les services de la police judiciaire d’Oujda pour son implication présumée dans une affaire similaire d’arnaque et d’escroquerie.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la même source.

