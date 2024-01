Enseignement: voici les nouvelles dates des examens au Maroc

Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a annoncé, mardi, l’élaboration d’un plan national intégré pour la gestion du temps scolaire et l’organisation pédagogique de l’apprentissage des élèves de tous les cycles d’enseignement.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce plan porte notamment sur la prolongation de l’année scolaire d’une semaine pour les trois cycles, tout en offrant aux élèves des niveaux certifiants le temps scolaire nécessaire à l’achèvement des programmes des matières certifiants dans des conditions pédagogiques et didactiques appropriées.

Le ministère a également annoncé que les examens normalisés, nationaux, régionaux et provinciaux et l’examen national unifié du baccalauréat seront reportés.

Le début de l’examen du baccalauréat a ainsi été programmé pour le 10 juin 2024 au lieu du 3 juin. Pour l’examen régional unifié, les épreuves ont été reportées d’une semaine et ont été prévues les 5 et 6 juin. Le ministère a a aussi indiqué que les examens normalisés du cycle collégial et du cycle primaire auront lieu le 1er juillet 2024.

