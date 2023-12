CAN 2023 : la liste de Regragui sera dévoilée ce jeudi

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé ce lundi que Walid Regragui tiendra une conférence de presse le jeudi 28 décembre afin d’annoncer la liste définitive des joueurs sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Cette conférence aura lieu au Complexe Mohammed VI de Football à partir de 11 heures du matin.

La liste des Lions de l’Atlas comprendra 27 joueurs et devra être transmise à la CAF avant le mercredi 3 janvier 2024. Il est à noter que l’équipe nationale marocaine figure dans le groupe 6 de la Coupe d’Afrique, aux côtés de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Le coup d’envoi de la CAN 2023 sera donné le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire.