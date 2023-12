La princesse Lalla Lamia Essolh reçoit un hommage à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Un hommage appuyé a été rendu à la princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l’Organisation Alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM), lors d’une cérémonie organisée, vendredi à Rabat, par l’Association « Baouabate Fés » à l’occasion de la Journée internationale des handicapés.

Le trophée « Fès Gate » de l’Association a été décerné à la princesse Lalla Lamia Essolh, en signe de reconnaissance de son action, initiée dès 1967, pour la pleine intégration sociale des personnes souffrant de déficiences visuelles. Il a été remis à la princesse Lalla Zineb.

Cet hommage constitue une reconnaissance du travail accompli par la princesse Lalla Lamiaa Essolh dans le cadre d’un programme visant l’insertion totale des non et malvoyants dans la société, dans le but d’en faire des acteurs essentiels dans le développement durable, a indiqué dans une déclaration à la MAP le secrétaire général de l’OAPAM, Salaheddine Semmar.

Ce programme, qui met l’accent sur l’éducation des malvoyants et des non-voyants, a permis la création de 13 centres dans le Royaume, prodiguant une éducation du niveau primaire jusqu’au baccalauréat, a souligné Semmar.

La présidente de l’Association « Bouabate-Fès », Leila Bennis a, pour sa part, souligné dans une déclaration similaire, que l’hommage rendu à la princesse Lalla Lamia Essolh est une reconnaissance de l’œuvre de la princesse à la tête de l’OAPAM depuis 56 ans, notamment la création de centres pour aveugles dans toutes les villes du Royaume et les différentes formations d’artisanat prodiguées aux personnes souffrant de déficiences visuelles, qui leur garantit la pleine insertion dans la société.

« L’œuvre de la pincesse Lalla Lamiaa Essolh est extraordinaire, elle a réussi à autonomiser les personnes ayant des déficiences visuelles afin qu’elles puissent jouer un rôle agissant au sein de la société », a-t-elle souligné.

Cette cérémonie a notamment été marquée par la présentation de plusieurs témoignages des représentants de plusieurs départements ministériels ayant scellé des accords avec l’OAPAM, louant l’œuvre de la princesse Lalla Lamiaa Essolh en faveur des personnes souffrant de déficiences visuelles, ainsi que des témoignages de bénéficiaires des programmes de l’OAPAM.

S.L