La Bourse de Casablanca ouvre en légère baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca démarrait en légère baisse lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,06% à 11.940,63 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, rétrogradaient, respectivement, de 0,16% à 976 pts et 0,1% à 880,97 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, perdait, quant à lui, 0,32% à 991,63 pts.

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses été accusées par Delta Holding (-6,31% à 37,1 DH), Ib Maroc.Com (-3,38% à 22 DH), Microdata (-2,42% à 560,1 DH), Disway (-2,3% à 680 DH) et Afric Industries Sa (-2,27% à 302 DH).

À l’inverse, Afriquia Gaz (+5,06% à 4.360 dirhams (DH)), Stokvis Nord Afrique (+1,79% à 11,4 DH), Res Dar Saada (+1,34% à 22,68 DH), Cosumar (+0,85% à 206,8 DH) et Auto Hall (+0,64% à 68,93 DH), affichaient les plus fortes hausses.

Vendredi, le MASI a terminé sur une perte de 0,19%.