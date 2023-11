L’ONCF dévoile un projet majeur pour connecter le royaume grâce à 168 nouveaux trains

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) s’est engagé dans une ambitieuse démarche de développement visant à renforcer la mobilité durable au Maroc. Dans le cadre de cette vision, l’ONCF a récemment lancé un projet majeur d’acquisition de 168 nouveaux trains.

L’Office indique que cette initiative découle directement de la vision du roi Mohammed VI, qui vise à faire du réseau ferroviaire national le choix privilégié pour une mobilité durable et inclusive.

Le projet comprend l’achat de 150 trains pour les services interurbains, les Trains Navettes Rapides et Métropolitains, ainsi que 18 Trains à Grande Vitesse destinés à étendre les lignes grande vitesse existantes. Cette démarche répond à la demande croissante de transport de voyageurs, mais elle a également pour objectif de remplacer les trains en fin de vie et de garantir des liaisons efficaces pour la future extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech, ainsi que pour le service de proximité de type RER dans les régions de Casablanca et Rabat.

Au-delà de l’achat des trains, ce projet représente un investissement majeur de près de 16 milliards de dirhams. En plus de stimuler l’effervescence dans le secteur ferroviaire, il crée une opportunité sans précédent pour le développement d’un écosystème industriel ferroviaire au Maroc. Les retombées économiques et sociales de ce projet sont significatives, notamment la création d’emplois, le renforcement de l’industrie nationale, et l’augmentation du taux d’intégration locale. À terme, cette démarche positionnera le Maroc comme une plateforme extrêmement compétitive à l’échelle continentale et mondiale.

Après avoir reçu dix expressions d’intérêt de la part de grands constructeurs internationaux de matériel roulant en réponse à son Appel à Manifestation d’Intérêt international en septembre 2022, l’ONCF franchit désormais une nouvelle étape en lançant un Appel à Concurrence complet. Ce dernier englobe l’acquisition des trains, la mise en place d’un partenariat pour la maintenance, et le développement industriel. Outre son impact sur la mobilité, ce projet prépare également le terrain pour un événement sportif mondial majeur prévu en 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.