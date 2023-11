Rabat : présentation d’un projet sur l’éducation sexuelle

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet « Soutenir l’engagement et l’état de la société civile dans l’implémentation de l’éducation sexuelle complète en Tunisie et au Maroc », lancé à l’initiative de l’Association Planification Familiale (AMPF), a été présenté, vendredi à Rabat, en présence de représentants gouvernementaux, onusiens et associatifs.

Parrainé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développement (AECID) et implémenté au Maroc et en Tunisie en collaboration avec le bureau régional du monde arabe de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), ce projet d’une durée d’un an s’inscrit dans la promotion de l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en matière de planification familiale, d’information, d’éducation et d’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux.

L’objectif principal du projet étant d’accélérer la mise en place de l’éducation sexuelle complète au niveau scolaire et parascolaire au Maroc et en Tunisie.

Présentant ce projet, le représentant de l’IPPF Sadik Amine Ben Hassine a mis en avant les efforts déployés au Maroc et en Tunisie pour assurer une éducation sexuelle dans les programmes scolaires.

En association avec l’apprentissage extrascolaire, cette éducation formelle pourrait contribuer à améliorer les connaissances des jeunes, tout en prévenant plusieurs phénomènes sociaux néfastes aux effets délétères sur la santé et le bien-être des jeunes, a-t-il ajouté.

Ce projet a été lancé en 2023 à travers un atelier de travail à Tunis, au profit des jeunes, incluant des études de cas et des informations adaptées aux contextes et cadres légaux du Maroc et de la Tunisie, a-t-il rappelé, évoquant la création d’un jeu en vue d’aborder les questions sexuelles et reproductives de façon ludique.

Approchée par la MAP, la présidente de l’AMPF, Khadija Elghalemi, a indiqué que le projet vise à promouvoir l’éducation sexuelle complète en vue de l’intégrer dans le curriculum scolaire à travers la mise en place d’ateliers impliquant les départements de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports; de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de Développement Social; de la Jeunesse et de la Communication; et de la Santé et de la Protection Sociale.

L’association a veillé à partager ledit projet avec les différents ministères afin de mettre en place un guide pour une éducation sexuelle complète, a-t-elle relevé, mettant en exergue l’importance du jeu dans la sensibilisation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive.

Pour sa part, le directeur exécutif de l’AMPF, Abdellatif Maamri a déclaré que les réalisations du projet au Maroc via la plateforme numérique open Access ont permis aux jeunes d’accéder à tous les supports digitaux afin de développer leurs connaissances en matière d’éducation sexuelle complète.

L’éducation sexuelle joue un rôle crucial tant au niveau scolaire que parascolaire en fournissant aux jeunes les connaissances nécessaires pour comprendre leur propre corps, les relations interpersonnelles et les aspects complexes de la sexualité. À l’école, elle contribue à promouvoir la santé des élèves, tout en les sensibilisant sur les risques existants.

En dehors du contexte scolaire, des programmes parascolaires peuvent compléter cette éducation en offrant des espaces de discussion sûrs pour aborder des questions plus personnelles et encourager le respect mutuel.

Une éducation sexuelle complète et accessible contribue non seulement à la prévention des risques liés à la santé sexuelle, tels que les infections sexuellement transmissibles et les grossesses hors mariage, elle favorise également le développement d’individus responsables, respectueux et conscients de leur propre bien-être et de celui des autres.