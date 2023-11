Cinq nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Économie et des Finances – Administration des douanes et impôts indirects, Lhassan Hallou a été nommé directeur de facilitation et de l’informatique, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Jeunesse, Mohamed Ouzzian a été nommé à la tête de la Direction de la coopération, de la communication et des études juridiques.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville- Département de l’Aménagement du territoire national et de l’Urbanisme, Abdellah Sakouni a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Ouarzzate-Zagora-Tinghir.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Omar Bouattane et Abdelmajid Farchi ont été respectivement nommés directeur de l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET)- Mohammadia et doyen de la Faculté des sciences et techniques (FST)- Settat.

