Qui est Ghita Dolla, première pilote marocaine chez Air Arabia ?

Originaire de Casablanca, Ghita Dolla a manifesté un amour profond pour l’aviation dès son plus jeune âge. Son rêve de voler l’a motivée à poursuivre des études supérieures en aviation à T3 à Sharjah (Emirats arabs Unis), où elle a acquis une solide formation académique, complétée par une formation pratique intensive. Elle a gravi tous les échelons avec succès et a décroché sa licence de pilote professionnel à l’âge de 23 ans.

Le parcours de Ghita ne s’arrête pas là. Elle a récemment rejoint les rangs d’Air Arabia, une compagnie aérienne de renommée mondiale basée aux Émirats Arabes Unis en tant que pilote. Son rôle au sein de cette compagnie témoigne de sa compétence et de sa détermination à exceller dans l’industrie de l’aviation.

Grâce à son dévouement et son rêve de devenir pilote, elle a étudié pendant 5 ans à l’académie d’aviation sans jamais baisser les bras. Elle a eu des hauts et des bas, cela n’était pas facile mais aujourd’hui elle est fière de son parcours.

Elle a commencé par étudier la théorie pendant 9 mois avant de prendre son envol vers une autre ville pour apprendre à piloter les petits avions. Elle a donc obtenu son diplôme et s’est dirigée vers son académie pour obtenir sa qualification de type sur l’Airbus A320.

Après de longs mois et beaucoup d’efforts et de travail, elle a décroché son dernier diplôme et a commencé sa carrière en tant que pilote avec la compagnie qui lui a offert un emploi.

L’histoire de Ghita illustre la voie vers le succès dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes et montre que les rêves audacieux peuvent devenir réalité grâce à la persévérance et au dévouement.