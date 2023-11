Prix de la langue arabe : le Marocain Imad Ahmed El-Attar sacré

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Imad Ahmed El-Attar a remporté la 7-ème édition du « Prix Mohamed bin Rashid de la langue arabe » (deuxième catégorie) dans l’axe « Culture, pensée et société du savoir ».

Imad Ahmed El-Attar a mérité ce prix, dans la catégorie de la meilleure initiative de promotion de la culture de la lecture et de la société du savoir, pour son initiative « Club des lecteurs au Maroc ».

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, il a souligné que l’initiative « Club des lecteurs au Maroc », qui vise à promouvoir la culture de la lecture dans la société marocaine, comprend 16 mesures incluant des activités culturelles sous forme de concours destinés aux enfants.

M. El-Attar a ajouté que dans le cadre de cette initiative, des rencontres de lecture destinées aux jeunes et aux enfants ont été également organisées à travers des clubs de lecture spéciaux qui discutent des livres à raison de deux livres par mois.

Il a, dans ce sens, souligné que l’initiative primée comprend également le programme « Inspiration de la plume » qui constitue une occasion pour les auteurs et écrivains de présenter leurs ouvrages et leurs créations littéraires et également de permettre au public de découvrir ces créations, ainsi qu’un ensemble de concours littéraires dans le domaine de l’écriture créative, parmi lesquels les concours « Jeunes conteurs » et « Littérature de l’enfant », qui traite du théâtre, de la poésie et du conte.

Il a aussi souligné que dans le cadre de cette initiative, un ensemble de formations est organisé au profit de toutes les catégories d’âge, dans notamment la lecture, la réflexion, la synthèse et l’expression orale.

Le président du Conseil d’administration de la bibliothèque, Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, qui organise ce prix, a affirmé lors de la cérémonie de remise des prix que ce concours vise à renforcer et à faire connaître l’importance des initiatives personnelles et institutionnelles dans le domaine de promotion de la langue arabe et à encourager les jeunes à faire preuve de créativité dans le développement de ses différentes utilisations.

À notere que le Prix Mohamed bin Rashid de la langue arabe comprend les thèmes de l’éducation, des médias et de la communication, de la technologie, de la politique linguistique, de la planification et de l’arabisation, de la culture, de la pensée et de la société du savoir.