Smara : sit-in pour dénoncer « l’agression terroriste immonde » ayant visé cette ville

Par LeSiteinfo avec MAP

Les habitants d’Es-Semara, à leur tête les élus, les Chioukhs et les notables de la ville, ont organisé, dimanche, un sit-in pour dénoncer « l’agression terroriste immonde » ayant visé, la semaine dernière, cette ville, capitale spirituelle des Provinces du Sud du Royaume.

Lors de ce sit-in, les participants ont condamné à l’unisson cet « acte lâche et vil » ayant ciblé des civils innocents, appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre un terme à cette provocation et trouver une solution définitive au conflit du Sahara marocain qui n’a que trop duré.

Brandissant les drapeaux nationaux et des banderoles, les participants ont scandé des slogans qualifiant de « terroristes » les auteurs de l’agression d’Es-Semara, précisant que « le peuple marocain et les Forces Armées Royales sont mobilisés derrière SM le Roi Mohammed VI pour faire face à toute tentative de nuire à la Patrie ».

Au terme de ce sit-in, une lecture a été donnée à un communiqué dans lequel les habitants, les élus, les Chioukhs et les notables de la ville d’Es-Semara dénoncent un « crime barbare et ignoble qui a visé des civils en pleine nuit », et condamnent une « manœuvre lâche et désespérée visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume ».

Ils ont également fustigé les manoeuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume visant à nuire aux efforts onusiens et internationaux pour trouver une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain sur la base du plan d’autonomie.

Tout en prenant à témoin la communauté internationale, les participants à ce rassemblement ont appelé cette dernière à intervenir en toute urgence pour pointer du doigt les agresseurs et sévir fermement contre tous ceux qui veulent porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, exprimant leur mobilisation totale derrière SM le Roi Mohammed VI, symbole de l’unité du Royaume et garant de sa stabilité.