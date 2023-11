Vagues dangereuses au Maroc: nouvelles précisions (Ministère)

Par LeSiteinfo avec MAP

Des vagues dangereuses de nord-ouest intéresseront, à partir de la matinée du dimanche, les côtes atlantiques entre Assilah et Tarfaya, avec des hauteurs significatives de 4 à 6 mètres et des périodes de 15 à 18 secondes, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Les marées hautes oscilleront entre 2,2 m et 3,11 m le dimanche 05 novembre entre 07h36 et 08h46 le matin et entre 20h46 et 21h46 le soir, précise un communiqué de métrologie maritime publié par le ministère Notant que la vitesse moyenne du vent est donnée en échelle Beaufort, le ministère avertit que les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 40%.

L’état de la mer est donné en hauteur significative totale, elle correspond à la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. La hauteur maximale des vagues individuelles peut aller jusqu’au double de la hauteur significative, rappelle-t-on.

L’amélioration progressive est prévue à partir de l’après-midi du lundi 06 novembre, fait savoir la même source, ajoutant que des détails supplémentaires feront l’objet des prochains bulletins météorologiques spéciaux.

