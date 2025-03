Alerte météo au Maroc: les cours suspendus dans plusieurs écoles du Nord

Plusieurs établissements scolaires, dans la région du nord, ont annoncé la suspension des cours ce samedi suite à l’alerte météo émise vendredi par la direction de la météorologie nationale.

Ce bulletin spécial indique que des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et de fortes rafales de vent sont prévues, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume. De fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale ont été annoncées, entre samedi à 00h et lundi à 06h, avec des cumuls allant de 80 à 130 mm dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Tétouan, Larache, Fahs-Anjra et Al Hoceima.

De nombreux établissements ont ainsi décidé de fermer leurs portes, comme convenu par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, dans une ancienne correspondance adressée aux académies régionales, aux directions provinciales et aux directeurs d’établissements scolaires.

Cette note précise que la gestion des risques causés par les conditions météorologiques exige une vigilance maximale et des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants. « Dans ce cas-là, les cours peuvent être suspendus temporairement si cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des élèves, après concertation avec la direction provinciale et les autorités locales et après avoir évalué la gravité de la situation », souligne-t-on.

Et d’ajouter qu’il est également prévu de suspendre les transports scolaires dans les zones exposées aux crues et aux glissements de terrain. «Les cours peuvent reprendre dès l’amélioration des conditions météorologiques, après s’être assuré que la situation est sans risque et que les conditions de retour à l’école sont sécurisées», affirme la note.

H.M.