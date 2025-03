Alerte météo : Neige, pluies torrentielles et vents violents attendus au Maroc

La Direction Générale de la Météorologie (DGM) annonce des chutes de neige, des pluies orageuses et des rafales de vent entre dimanche et lundi. Plusieurs provinces seront concernées par ces conditions météorologiques extrêmes.

Chutes de neige importantes

Dès dimanche 12h30, la neige recouvrira les zones situées au-delà de 1.600 mètres d’altitude. Ainsi, les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal, Taza et Midelt recevront entre 20 et 40 cm de neige. En parallèle, d’autres régions comme Guercif, Boulemane et Sefrou enregistreront 5 à 10 cm. Cet épisode neigeux se poursuivra jusqu’à lundi 23h.

Pluies diluviennes et risque d’inondations

Par ailleurs, les précipitations débuteront dimanche à 12h30 et s’intensifieront progressivement jusqu’à lundi 18h. En conséquence, les cumuls atteindront 90 mm dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Tétouan et Taounate.

De plus, un second épisode pluvieux touchera Ifrane, Béni Mellal et Khénifra entre lundi 00h et 15h, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm. En outre, d’autres régions, comme Kénitra, Casablanca et Rabat, recevront 20 à 30 mm de pluie dimanche de 15h à 23h.

Vents violents jusqu’à 85 km/h

En parallèle, les rafales atteindront 85 km/h dans plusieurs provinces, notamment Chefchaouen, Al Hoceima et Tanger-Assilah. Cet épisode venteux s’étendra de dimanche 12h30 à lundi 23h.

Conseils de sécurité

Tout d’abord, limitez les déplacements en zones montagneuses.

Ensuite, soyez vigilants face aux risques d’inondations.

Enfin, fixez les objets sensibles au vent pour éviter tout accident.

Ainsi, il est essentiel de rester informé via les bulletins de la DGM et de suivre les recommandations des autorités locales.