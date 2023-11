Narjiss El Hallak bientôt animatrice TV ? (PHOTO)

L’actrice Narjiss El Hallak a partagé avec ses fans et followers, via son compte officiel Instagram, des photos et des vidéos des coulisses de sa nouvelle émission.

Cette story, avec les photos et vidéos précitées, est la promo d’une émission culinaire que l’artiste s’apprête à animer. Cependant, sans doute pour ménager le suspense, Narjiss El Hallak n’a évoqué ni le titre de l’émission, ni la date de sa diffusion; se contentant de partager l’ambiance du tournage avec son public et ce, avec la présence de sa fille Fenna.

L’artiste a seulement réitéré qu’il s’agit d’une émission culinaire en écrivant: « Aujourd’hui, je vais vous préparer des sortes de chhiwates qui vous feront me demander quand la émission sera diffusée ».

M.R.