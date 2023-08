L’actrice Narjiss El Hallak dévoile les traits de sa fille, Fenna (VIDEO)

L’apparition, pour la première fois, de la petite fille de l’actrice Narjiss El Hallak a enflammé les fans et followers de celle-ci sur Instagram.

Ainsi, l’artiste a décidé de montrer en public les jolis traits de sa fille, prénommée « Fenna », dont le papa est l’acteur El Mehdi Foulane, en publiant un enregistrement vidéo, via son compte officiel sur le réseau social précité. Et plusieurs internautes ont été unanimes à reconnaître la ressemblance frappante, selon eux, entre la petite Fenna et son père.

A rappeler que Narjiss El Hallak avait toujours préféré préserver sa vie privée et cacher les traits de sa fille Fenna, aussi bien publiquement que sur les réseaux sociaux.

M.R.