Ammor : « Le Maroc déploie d’importants efforts pour assurer l’expansion de la capacité hôtelière »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc déploie d’importants efforts pour assurer l’expansion de la capacité hôtelière et l’élargissement des offres d’animation, a indiqué, lundi à Marrakech, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Intervenant à l’occasion de la réunion du Conseil National de l’Entreprise de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mme Ammor, a souligné que son Département focalise ses efforts sur l’expansion de la capacité hôtelière et l’élargissement des offres d’animation, notant que » l’investissement jouera un rôle clé dans cette dynamique ».

« Nous visons à être le plus inclusif que possible, en créant les conditions idéales pour attirer aussi bien les grands investisseurs que les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) », a poursuivi Mme Ammor, soulignant l’importance des TPME touristiques « modernes et digitalisées » pour atteindre les objectifs escomptés.

« Le Royaume connaît un momentum exceptionnel sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », s’est félicitée la ministre, ajoutant que cette dynamique se manifeste de manière très évidente dans le secteur du tourisme, avec un intérêt croissant à l’échelle mondiale pour la destination Maroc, émanant non seulement des marchés traditionnels, mais également de nouvelles régions.

Et d’ajouter que le ministère capitalise sur cette dynamique en renforçant les initiatives de promotion et de développement des liaisons aériennes, ce qui a permis de réaliser de « belles performances ».

En 2023, le taux de récupération des arrivées par rapport à 2019 est de 115%, soit 31 points au-dessus de la moyenne mondiale, a précisé Mme Ammor, notant que le tourisme a montré une résilience remarquable après le séisme d’Al Haouz, avec un record d’arrivées en septembre dernier malgré cette catastrophe naturelle.

Dans le même sillage, elle a rappelé le lancement en mars dernier, de la feuille de route 2023-2026 du tourisme qui représente une première étape vers la vision 2030 visant à attirer 26 millions de touristes.

« Aujourd’hui, cette vision trouve une résonnance particulière après l’annonce de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la co- organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec l’Espagne et le Portugal », s’est-elle félicitée, notant qu’il s’agit d’une étape importante pour laquelle « nous nous préparons déjà ».

Côté artisanat, Mme Ammor a indiqué que le ministère aborde ce secteur avec une grande détermination, au vu de son importance dans la création d’emploi et dans la préservation du patrimoine culturel du Royaume.

« Notre travail vise à moderniser le secteur et à renforcer la compétitivité des acteurs pour augmenter les exportations des produits de l’artisanat, à travers une série de programmes », a-t-elle dit

Concernant le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, la ministre a mis l’accent sur le travail structurant visant à doter le pays d’une loi cadre qui permettra le développement durable et inclusif de tout le secteur, notant que l’objectif est de faire en sorte que l’ESS contribue à hauteur de 8% du PIB à l’horizon 2035.

Sur un autre registre, Elle a jeté la lumière sur le programme gouvernemental de reconstruction des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Nous travaillons sur ce programme qui touche les trois secteurs, pour non seulement réparer les dommages enregistrés dans les établissements touristiques, les ateliers de l’artisanat et les coopératives mais aussi, pour lancer plusieurs projets, créateurs d’opportunités d’emplois afin d’accélérer le développement socio-économique dans les régions touchées », a conclu la ministre.