Qui est Fayçal El Kadiri, le nouveau DG de la SNEP ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP) a annoncé jeudi la nomination de Fayçal El Kadiri, en tant que Directeur général de l’entreprise, succédant ainsi à Rachid Mohammadi, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Ingénieur de formation, diplômé de Georgia Institute of Technology et titulaire d’un MBA de Georgia State University à Atlanta, M. El Kadiri a entamé sa carrière dans des bureaux d’études américains, avant d’intégrer Ynna Holding en 2007 où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur immobilier et industriel, a indiqué la SNEP dans un communiqué.

M. El Kadiri a été nommé en 2021 au poste de Secrétaire général de la SNEP, au sein duquel il a mené des projets structurants, tant sur le plan opérationnel que stratégique, fait savoir la même source. “C’est un honneur et un privilège de servir en tant que Directeur Général de la SNEP, une entreprise emblématique qui célèbre cette année un demi-siècle d’existence”, a déclaré M. El Kadiri, cité par le communiqué.

“Notre entreprise s’est bâtie sur des valeurs fondamentales d’intégrité, d’innovation et de dévouement envers nos clients. Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes résolus à maintenir ces valeurs tout en poursuivant notre vision stratégique d’excellence opérationnelle et de croissance durable”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, la même source a précisé que le Conseil d’Administration de la SNEP a rendu hommage à M. Mohammadi pour son leadership, ses qualités managériales et son dévouement remarquables en tant que Directeur général, notant qu’il continuera à jouer un rôle important dans l’entreprise en tant qu’Administrateur. Durant son mandat, la SNEP a réalisé le projet d’extension des capacités annuelles de production de PVC à 90.000 Tonnes d’un investissement de 530 millions de dirhams (MDH), et le projet de l’unité de production des compounds PVC pour une capacité annuelle de 25.000 Tonnes qui a couté 62 MDH.