Mondial 2030 : ce qu’il faut savoir sur le Grand stade de Casablanca

Un budget de 5 milliards de dirhams sera alloué à la construction du village sportif et du grand stade de Casablanca. La durée maximale de six mois a été fixée pour les études urbanistiques et techniques de ce grand projet dont la superficie est de 100 hectares.

Le projet sera bâti à la commune d’El Mansouria, à 38 km de Casablanca et à 18 km de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de la ville de Ben Slimane. En plus du principal stade, le village sportif comportera tous les équipements annexes et les aménagements complémentaires.

Parmi les installations de ce village, on trouve un stade d’athlétisme dont la capacité d’accueil est de 25.000 spectateurs, une salle multisports, une piscine olympique, ainsi qu’un palais des congrès, sans oublier la présence d’un centre commercial et un hôtel.

Soulignons que la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) et l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) ont lancé, ce mardi 24 octorbe, le concours pour la conception architecturale, les études techniques et le suivi des travaux du futur Grand Stade de Casablanca.

