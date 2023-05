L’Orchestre Mazaya des jeunes décroche un sponsoring de la BMCI

La Fondation Ténor pour la Culture a lancé en janvier 2012 le programme Mazaya, avec pour objectif d’offrir une insertion socioprofessionnelle par le biais de la musique à de jeunes en situation de grande précarité.

Le programme s’adresse à des enfants de 6 à 14 ans, déscolarisés et issus de milieux défavorisés. Encadrés par des professionnels de la musique et du champ social, ils reçoivent une formation musicale et instrumentale complète, répartie en 3 cycles : le cycle central (5 ans), le cycle supérieur (3 ans) et le cycle de perfectionnement (2 ans).

Ces jeunes suivent quotidiennement 4h de musique et 3h de matières scolaires, dispensées avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale. Ils participent régulièrement à des formations et master classes pour approfondir leurs apprentissages et passent des auditions mensuelles qui leur permettent d’évaluer constamment leurs niveaux et compétences.

Le programme Mazaya, soutenu par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), fait de la musique une arme contre l’échec, l’exclusion et la précarité, et devient ainsi un véritable levier social, permettant à ces jeunes d’accéder au métier de musicien professionnel.

Après dix années d’existence, le programme a non seulement permis à de nombreux jeunes d’acquérir la maîtrise de tous les instruments d’un orchestre symphonique, mais également d’intégrer un orchestre professionnel, en tant que musiciens titulaires.

C’est sur scène et pour la première fois, dans un orchestre issu à 100 % de Mazaya, que la Fondation Ténor pour la Culture invite le public à les découvrir, le jeudi 11 mai 2023, à 20 heures, au théâtre Mohammed VI à Casablanca, dans un programme autour du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, dirigé par la cheffe d’orchestre marocaine, Dina Bensaïd.

Une soixantaine de talentueux jeunes Mazaya, âgés de 6 à 21 ans, prendront part au premier concert de l’Orchestre Mazaya des Jeunes qui sera gratuit et accessible sous réserve du retrait préalable d’un ticket en ligne, sur le site mazaya.ma. Ils ont hâte de vous montrer l’étendue de leurs talents ! Partenaire historique de la Fondation Ténor pour la Culture, la Fondation BMCI devient en 2023 le sponsor officiel de l’Orchestre Mazaya des Jeunes.