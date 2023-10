Kia Maroc lance son premier modèle 100 % électrique, le crossover kia EV6 (VIDEO)

Le crossover 100 % électrique Kia EV6 est le premier modèle de la nouvelle ère de la marque à être commercialisé. Il incarne la nouvelle philosophie de design de Kia, caractérisée par « l’alliance des

contraires », mais il propulse surtout la marque dans une nouvelle dimension technologique, et conforte, ainsi, son leadership dans le domaine de l’électrification.

Audacieux, technologique, distinctif et innovant. Voici ce qui caractérise EV6. Il est le tout premier modèle électrique de la marque à reposer sur la nouvelle plateforme E-GMP exclusivement dédiée aux véhicules électriques de la marque.

Cet atout majeur, autorise à EV6 une élégante ligne de coupé, des dimensions de berline, tout en offrant une habitabilité de SUV. Mais au-delà de sa silhouette à nulle autre pareille, c’est toute la technologie mais aussi l’agrément de conduite qu’il offre à son conducteur et à ses passagers, qui le démarquent de l’offre électrique actuelle et le rendent si unique.

Proposé au Maroc exclusivement en quatre roues motrices, doté de la plus grande batterie disponible d’une grande autonomie de 77,4 kWh, acceptant une recharge ultra-rapide 800V, bénéficiant d’une autonomie jusqu’à 630 km en une seule charge, jusqu’à 585 ch de puissance selon la version… EV6 ouvre une nouvelle page de l’électrification de Kia.

Au Maroc l’EV6 est disponible en 2 finitions technologiquement suréquipées:

La finition GT Line dispose d’une motorisation de 325ch / 240 kW et d’une batterie de 77,4 kWh. Une dotation très riche comme à l’accoutumée pour les versions haut de gamme GT Line: 7 airbags, un pack de plus de 18 systèmes d’aides à la conduite (dont le moniteur vidéo des angles morts, l’aide au maintien dans la voie, le freinage d’urgence anti multicollision…), des jantes aluminium 20’’, un tableau de bord digital 12,3’’ combiné à un écran tactile Multimédia 12,3’’ compatible Android Auto et Apple Carplay avec GPS, une caméra 360°, mais aussi le régulateur de vitesse adaptatif, des feux avant full LED Matrix directionnels, le coffre électrique, le stationnement automatique à distance ainsi qu’un système audio Meridian ultra sophistiqué.

La finition GT dispose d’une motorisation de 585ch / 430 kW et d’une batterie de 77,4 kWh. Elle hausse davantage le niveau de performances du véhicule et joue la carte de la sportivité: pare-chocs avant et arrière spécifiques, détails esthétiques vert Néon (étrier de frein et coutures intérieures), sièges baquet compétition chauffants, un mode « drift », un toit ouvrant panoramique, des jantes aluminium 21’’ mais aussi l’affichage

Kia EV6 est disponible à partir de 679,000 DH en finition GT Line 385 ch batterie grande autonomie 77,4 kWh (prix de lancement).