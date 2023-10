Mondial 2030 : les Marocains « heureux » et « fiers » de ce privilège (VIDÉO)

Enfin! Le Maroc est officiellement l’un des organisateurs de la Coupe du monde 2030. Avec nos voisins espagnols et portugais, cette organisation tripartite sera exceptionnelle et unique dans l’histoire du football international, surtout qu’elle se déroulera aussi bien en Europe, en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud où les trois premiers matchs se joueront respectivement en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Aux quatre coins du Royaume, les Marocains ont tenu à manifester leur joie et leur fierté. À Rabat, par exemple, Le Site info a recueilli quelques déclarations de citoyens, femmes et hommes, tous âges confondus. Bien sûr, certains ont vu dans ce grand évènement l’occasion idoine de créer des milliers d’emplois et de renforcer l’infrastructure du pays, dans tous les secteurs, dont le secteur sportif entre autres.

D’autres citoyens ne pensent qu’à la confirmation, de l’exploit historique réalisé à la Coupe du monde Qatar 2022. Mais tous sont unanimes à exprimer leur fierté et à souhaiter qu’avant, pendant et après le Mondial 2030, le Maroc aille de l’avant afin de concrétiser toutes les ambitions et les attentes légitimes des Marocaines et des Marocains.

L.A.