Séisme d’Al Haouz : Madonna fait un don

L’une des artistes les plus emblématiques de l’histoire de la « pop music » s’est montré solidaire avec les victimes du séisme qui a frappé la région d’Al Haouz la semaine dernière. Sur son compte Twitter, Madonna (65 ans) a annoncé qu’elle a fait un don à l’association Human Appeal, tout en appelant ses 2.8 millions d’abonnés à faire de même.

« Le Maroc occupe une place particulière dans mon cœur et le pays a connu son tremblement de terre le plus dévastateur depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui, je fais un don à @HumanAppeal pour soutenir les efforts de secours immédiats sur le terrain au Maroc. Si vous le pouvez, rejoignez-moi pour faire un don », a écrit Madonna sur son compte Twitter. Une démarche qui nous touche en tant que Marocain(e)s, et qui force le respect.

Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj

— Madonna (@Madonna) September 15, 2023