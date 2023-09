Dominique de Villepin : « Le Maroc est un pays béni »

Ancien premier ministre de la république française, Dominique de Villepin (né au Maroc) est revenu dans une émission de télévision diffusée sur France 2 sur cette tragédie qui a touché la région d’Al Haouz dans la nuit du vendredi au samedi dernier.

L’homme politique fait les louanges du peuple marocain, de sa bonté et son hospitalité : « C’est un pays exceptionnel, un pays béni », déclare d’emblée Dominique de Villepin. Et d’ajouter : « C’est une lumière qu’on n’oublie pas. Tous ceux qui ont marché quelque part sous le ciel marocain s’en souviennent, c’est un peuple exceptionnel, de simplicité, de gentillesse et d’humilité », souligne l’homme politique français.

Il conclura son ressenti avec un constat : « Personne ne sort indemne de l’expérience marocaine », estime De Villepin qui a partagé le plateau de cette émission avec Najat Vallaud Belkacem, une femme politique franco-marocaine qui porte également l’amour du Maroc dans son cœur.