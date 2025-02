Al Haouz : des mesures pour garantir l’approvisionnement alimentaire durant le Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

Une panoplie de mesures proactives visant à garantir un approvisionnement suffisant des marchés locaux en produits alimentaires de base durant le mois sacré de Ramadan ont été mises en place par la préfecture de la province d’Al Haouz, tout en veillant à assurer un contrôle strict et régulier des prix.

Ainsi, une série de mesures ont été prises pour assurer le suivi rigoureux de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix, notamment à travers le renforcement des opérations de contrôle sur le terrain et l’intensification des descentes régulières menées par les commissions mixtes provinciales et locales afin de garantir l’abondance des produits alimentaires, le respect des conditions de stockage et la conformité des marchandises aux normes en vigueur, a indiqué Moumad Abdelghani, de la Division des affaires économiques, à l’issue de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de Ramadan, qui a réuni, à distance, les walis des régions, les gouverneurs des préfectures et provinces, les secrétaires généraux et les chefs des départements des affaires intérieures et économiques des préfectures et provinces, ainsi que les responsables des services extérieurs concernés.

Parmi ces mesures figurent également des actions de sensibilisation des commerçants, notamment quant à l’affichage obligatoire des prix et le respect strict des normes de qualité et de sécurité sanitaire, ainsi que l’intensification des opérations de contrôle des marchés, tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.

Dans ce contexte, M. Abdelghani a souligné que les données disponibles auprès des secteurs concernés font ressortir un approvisionnement suffisant des marchés et souks hebdomadaires de la province en produits alimentaires de base, notamment ceux qui connaissent une forte demande durant le mois béni, notant que les prix de ces produits demeurent stables au niveau des marchés hebdomadaires et les points de vente de la province.

En outre, des réunions de suivi et de coordination régulières ont été programmées avant et pendant le mois de Ramadan, avec la participation des divers acteurs concernés en vue d’assurer une gestion proactive et répondre à tout éventuel dysfonctionnement en matière d’approvisionnement des marchés.

De son côté, le directeur provincial de l’Agriculture, Abdellah El Mendili a rappelé les incitations et subventions accordées aux agriculteurs par le ministère de tutelle afin de garantir l’offre suffisante en produits alimentaires de base à des prix raisonnables, notamment ceux les plus demandés pendant le mois de Ramadan, tout en garantissant un approvisionnement adéquat en produits agricoles, en viande rouge et en œufs à des prix stables.

Il a, d’autre part, fait observer que cette réunion a été l’occasion de souligner l’importance des opérations des commissions mixtes de contrôle, composées des représentants des départements concernés, notamment l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), la direction provinciale de l’Agriculture et les autorités locales, afin de garantir un suivi rigoureux des prix et de la qualité des produits.

La réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix intervient en consécration des Hautes Directives Royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan, à travers un approvisionnement abondant et régulier des marchés, le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur les marchés, la lutte avec fermeté contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des marchés, de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens ainsi qu’aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d’achat.