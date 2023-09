Le gouvernement commente la liaison aérienne Essaouira-Tel Aviv

Le gouvernement a commenté, ce jeudi 7 septmebre la liaison aérienne qui a été conjointement annoncée par le Maroc et par Israël et qui va relier la ville d’Essaouira à l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv, à raison d’un vol par semaine.

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a affirmé que le Royaume est entré dans un nouveau système au niveau du secteur touristique. Et ce, avec une vision qu’il a considérée comme pleine de présages des plus prometteurs.

Lors du point de presse, faisant suite au Conseil hebdomadaire de gouvernement, à Rabat, Mustapha Baïtas a aussi déclaré aux médias nationaux que le Maroc commence à cueillir les fruits des résultats positifs de la vision précitée.

Ceci, en relation harmonieuse avec l’afflux récent de plus en plus de touristes, ayant récemment opté pour le Maroc comme leur destination préférée de vacances, a souligné le porte-parole du gouvernement.

« Notre ambition, en tant qu’Exécutif, consiste à ce que le secteur touristique joue un rôle encore plus grand et plus important dont profitera notre pays, avec la dimension et l’ampleur qu’il mérite amplement », a précisé le porte-parole du gouvernement. Baïtas a assuré que des réunions sont régulièrement organisées en vue d’atteindre cet objectif assigné.

Notons que la liaison de l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv à destination de la ville d’Essaouira a eu lieu jeudi 7 septembre. Le vol a été assuré par la compagnie aérienne israélienne Arkia, conformément à l’accord conclu le 18 juillet dernier entre cette dernière et l’Office marocain du tourisme.

Larbi Alaoui