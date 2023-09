Tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée scolaire 2023/2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a suivi une présentation faite par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, sur les nouveautés de la rentrée scolaire 2023/2024.

La nouvelle rentrée scolaire a été marquée par l’ouverture de 237 nouveaux établissements scolaires sur un total de 12.198 établissements et la création de 5.410 nouvelles salles de classe dont 4.700 dédiées au préscolaire (+13% par rapport à 2022-2023), a rapporté le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil .

Dans sa présentation, M. Benmoussa a fait savoir que plus de 8 millions d’élèves ont regagné les bancs d’écoles au titre de l’actuelle rentrée scolaire placée sous le thème « la transformation de l’école publique, pour des élèves ouverts et performants », avec 1.090.000 filles et garçons inscrits dans le préscolaire.

Par ailleurs, la nouvelle rentrée scolaire s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des hautes orientations royales appelant à réformer l’école marocaine, de la loi cadre N° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et des priorités du programme gouvernemental dans le secteur de l’éducation et de la formation ainsi que de la feuille de route 2022-2026, compte tenu du caractère singulier que revêt cette année scolaire dans la transformation globale de la performance des écoles publiques par la création d’une nouvelle dynamique à fort impact au sein des salles de classe.

Parmi les principaux projets de réforme actuelle du système éducatif figure la mise en place du projet « établissements leaders”, qui vise à réaliser un profond changement au niveau de la performance des établissements scolaires, en s’appuyant sur l’engagement volontaire du corps enseignant, d’outils pédagogiques novateurs, ainsi que sur des ressources pédagogiques, financières et numériques à même de permettre la réussite des élèves, a ajouté le ministre.

En mettant en œuvre la feuille de route 2022-2026, le ministère veille à ce que les enseignements essentiels soient acquis par les élèves tout en renforçant leur ouverture, à renforcer l’attractivité des établissements scolaires, à encourager l’engagement du corps enseignant et à mobiliser l’ensemble des partenaires.