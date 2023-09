La grève de la faim des docteurs au chômage dépasse les 40 jours

La Coordination des docteurs au chômage au Maroc appelle les forces vives de la Nation (acteurs des droits de l’Homme et les partis politiques), à intervenir d’urgence pour sauver la vie des docteurs au chômage. Ces derniers, femmes et hommes, sont en grève de la faim, au sein du siège du parti de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), depuis plus de quarante jours.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la Coordination a déclaré que l’état de santé des docteurs grévistes est grave et se détériore de jour en jour, ce qui nécessite une intervention urgente pour préserver leur vie d’une mort annoncée.

Cette grève de la faim a expliqué la même source, a fait suite aux longues années d’études en médecine et en recherche scientifique consenties par les grévistes et qui se sont vu, à la fin, exclus et marginalisés, alors qu’ils méritaient amplement d’être intégrés dans la fonction publique.

Intégration particulièrement au sein des facultés et des centres de recherche scientifique afin qu’ils puissent poursuivre leurs projets dans les domaines qui sont les leurs et contribuer à être au service citoyen de leur pays.

Dans le cas où les attentes et revendications des concernés, stipulées par les dispositions la Constitution et par les droits fondamentaux internationaux au travail ne seraient pas entendus, les Grévistes n’en resteraient pas là, a averti la Coodination des docteurs au chômage au Maroc. La grève de la faim sera étendue au sucre et à la poursuite du refus du sérum à l’hôpital.

Larbi Alaoui