LG Electronics Maroc réitère son engagement pour les enfants

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE), LG Electronics Maroc renforce son engagement citoyen à travers la collaboration avec l’association JOY, une « Association à but non lucratif », pour une activité estivale exceptionnelle dans le but d’apporter joie et divertissement aux enfants de l’association, le tout dans une atmosphère de créativité et d’amusement.

Ainsi, une série d’ateliers a été programmée dans le but d’offrir aux enfants une expérience enrichissante et divertissante dans un espace exceptionnel « Le cycle du bonheur ». Parmi les ateliers proposés, la poterie, qui a permis aux enfants de laisser libre cours à leur imagination en créant des objets pratiques pour leur quotidien. Un autre atelier axé sur le dessin a encouragé les enfants à exprimer leur vision du « Life’s good » en dessinant des images positives. De plus, les enfants ont souhaité intégrer le logo emblématique de LG dans leurs créations, un logo qui symbolise la fusion entre la technologie moderne et les moments de bonheur authentiques.

« Chez LG Electronics Maroc, nous sommes pleinement engagés à contribuer positivement à notre communauté. Notre partenariat avec l’association JOY dans le cadre de cette activité détente pour les enfants reflète notre conviction en l’importance de cultiver le bonheur et le bien-être des enfants marocains », a déclaré Soufiane Benabadji, responsable marketing chez LG Electronics Maroc.

Le partenariat avec des associations à but non lucratif impliquées dans les questions sociales s’inscrit en droite ligne de la philosophie de LG en tant que partenaire du succès et en tant qu’entreprise citoyenne, concernée par toutes les questions sociales qui intéressent les citoyens.

Le slogan « Life is good » « la vie est agréable » trouve ainsi toute son expression dans ces actions de solidarité et d’implication citoyennes.

Ainsi, LG Electronics s’inscrit dans le cadre des entreprises citoyennes, pleinement engagée dans la quête du bien-être et du confort des consommateurs et de la population en général.