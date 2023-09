Sommet africain sur le climat : le Maroc à l’avant-garde

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sommet africain sur le climat, qui se tient du 4 au 6 septembre à Nairobi, se veut une plateforme de réflexion sur le lien entre le changement climatique, le développement de l’Afrique et la nécessité d’un investissement plus conséquent dans l’action climatique, en particulier au niveau du continent africain.

Il s’agit également d’une occasion pour l’Afrique de consolider sa voix unie sur les questions de changement climatique et de développement durable et de mobiliser un soutien pour la mise en œuvre de programmes et de politiques continentaux.

L’organisation de cet événement et la forte participation de décideurs politiques et des différentes parties prenantes d’Afrique et d’ailleurs reflètent la prise de conscience croissante au niveau du continent quant à l’impératif d’une action climatique urgente, conjointe et coordonnée afin d’arrêter l’hémorragie et essayer de renverser la tendance.

Fort de sa position comme pays leader en matière de lutte contre les changements climatiques, le Royaume du Maroc a toujours exprimé sa disposition à faire partager et fructifier son savoir-faire en Afrique.

Cet engagement s’est traduit durant les 20 dernières années par l’organisation et la présidence par le Maroc de nombreuses manifestations internationales de haut niveau, toutes couronnées de succès, telles que l’organisation des 7ème et 22ème sessions de la COP ou encore de Forums africains sur le développement durable.

Dans cette lignée, l’organisation à Marrakech, en marge de la COP 22, à l’initiative du Roi Mohammed VI, du Sommet africain de l’action placé sous le sceau de la co-émergence de l’Afrique, a permis au Maroc de se positionner en tant qu’acteur incontournable du développement du continent, notamment en matière environnementale.

À l’initiative du Royaume, et grâce à la vision clairvoyante du Roi, plusieurs actions ambitieuses ont été lancées dans le domaine du renforcement de l’adaptabilité face aux changements climatiques, le but étant de donner une orientation opérationnelle aux travaux du Sommet. Il s’agit, en l’occurrence, de la Commission Climat du Bassin du Congo, la Commission Climat pour la région du Sahel et la Commission Climat des Etats Insulaires.

À la faveur d’une ferme volonté Royale, le Maroc a également lancé des initiatives visant le renforcement de la résilience du continent africain, notamment l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA), l’Initiative soutenabilité, stabilité, sécurité en Afrique, en partenariat avec le Sénégal, ainsi que l’initiative de la jeunesse africaine pour l’environnement et la coalition pour l’accès à l’énergie durable.

L’engagement du Maroc en faveur de la question climatique s’est traduit par l’adhésion du Royaume à la plupart des conventions environnementales multilatérales, ainsi que par la mise en œuvre de celles-ci dans les textes de loi nationaux.

En plus de la consécration du droit environnemental par la Constitution, le Royaume a mis en place une gouvernance relative au développement durable et réalisé un progrès significatif en matière d’intégration du principe de la durabilité dans les politiques sectorielles, et ce, à travers la Stratégie nationale du développement durable, qui vise une transition vers une économie verte et inclusive à l’horizon 2030.

De même, des objectifs très ambitieux ont été définis, en termes de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions des gaz à effet de serre, alors que le Maroc ambitionne d’atteindre 52% du mix électrique national avant 2030 et réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45,5% d’ici 2030.

Fort de son leadership accumulé en matière de protection de l’environnement et de ses initiatives ambitieuses impulsées par la vision éclairée du Roi Mohammed VI, le Maroc a su gagner la confiance de la communauté internationale et a été élu, en mars 2022 à Nairobi, Président de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (UNEA-6), pour un mandat de deux ans.

Le succès de la candidature du Maroc constitue, ainsi, le couronnement de son engagement constant et de son choix irréversible en matière de protection de l’environnement et du développement durable au niveau national, et consacre également son rôle dans la mise en place d’initiatives en faveur du continent africain.

Sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc a développé, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire, une vision axée sur le partage des expériences réussies avec les pays africains partenaires, en vue notamment, de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable. Le Royaume travaille également d’arrache-pied pour mener à bien la transition énergétique, environnementale, économique et social de l’Afrique, au service du Continent et du Citoyen africain.