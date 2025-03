Alerte météo: les écoles fermées dans le nord du Maroc

Tous les établissements scolaires, dans la région du nord, ont fermé leurs portes ce lundi suite à l’alerte météo émise dimanche par la direction de la météorologie nationale.

Dans une correspondance adressée aux académies régionales, aux directions provinciales et aux directeurs d’établissements scolaires, le ministère de l’Education nationale a appelé à suspendre les cours dans tous les établissements scolaires, dans la région du nord. «La gestion des risques causés par les conditions météorologiques exige une vigilance maximale et des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants», précise-t-on.

«Les cours peuvent reprendre dès l’amélioration des conditions météorologiques, après s’être assuré que la situation est sans risque et que les conditions de retour à l’école sont sécurisées», affirme la note.

Rappelons que des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et de fortes rafales de vent étaient prévues, de dimanche à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au delà de 1.600 m variant entre 20 et 40 cm ont été annoncées dans les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal, Taza et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale étaient également prévues dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjran, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Tétouan, Taounate, Taza, Ouezzane, Larache et Al Hoceima.

Ce phénomène de niveau de vigilance orange était également prévu dans les provinces de Ifrane, Béni Mellal, Azilal et Khénifra, avec des précipitations oscillant entre 30 et 50 mm, fait savoir la DGM, ajoutant qu’un cumul de 20 à 30 mm concerne aussi les provinces de Kénitra, Safi, El Jadida, Khémisset, Khouribga, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Médiouna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Nouaceur, Mohammedia et Sidi Bennour.

H.M.