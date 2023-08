Scandale des billets du Mondial: la défense d’El Hidaoui s’exprime (VIDEO)

Me Mohamed Benmalak, avocat du président de l’Olympique de Safi, a critiqué la décision du Tribunal de première instance de Casablanca, ordonnée lundi 31 juillet, consistant au refus de la liberté provisoire au profit de son client. Celui-ci, pour rappel, étant poursuivi par la justice dans l’affaire dite du « scandale des billets » du Mondial Qatar 2022.

Dans une déclaration aux médias, l’avocat de Mohamed El Hidaoui a aussi souligné que la date de l’examen du dossier a été reportée afin de permettre à la défense de préparer sa plaidoirie. Et de préciser avoir déposé une demande de liberté provisoire pour son client auprès de l’instance judiciaire car la détention d’El Hidaoui n’est pas justifiée.

Laquelle détention, selon l’avocat, n’est point en conformité ni avec les dispositions de la loi relative à l’organisation judiciaire, ni avec les instructions du parquet général compétent. De même que Me Benmalak a assuré que Mohamed El Hidaoui dispose de toutes les garanties qui plaident pour sa poursuite par la justice en état de liberté provisoire, sachant qu’il est le plus grand exportateur de poisson au Maroc, dont le chiffre d’affaires a atteint les quelques 220 millions de dirhams en 2022, comme il est aussi le président de l’équipe de football safiote, l’OCS, et est connu par sa participation importante à de très nombreuses activités sociales.

L’avocat d’El Hidaoui a également tenu à ajouter que les actes pour lesquels son client est poursuivi ne sont nullement prouvés, ni avérés à son endroit. Aussi, ne s’agit-il point d’actes criminels qui lui sont reprochés et sa détention a des répercussions graves sur ses affaires.

En sus de conséquences négatives sur les membres de sa famille, dont il est le seul appui, comme il est l’unique dirigeant de sa société et, de ce fait, les employés de cette dernière sont menacés de chômage et de clochardisation, a déploré l’avocat de Mohamed El Hidaoui.

Larbi Alaoui