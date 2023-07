Tétouan : un bus de transport urbain prend feu

Ce jeudi, le centre-ville de Tétouan a été témoin de l’incendie d’un bus de transport urbain. Une source a déclaré à « LeSiteinfo » que le bus de transport urbain a pris feu dans le centre de la ville de Tétouan, dans des circonstances inconnues.

Le bus assurait un trajet entre la ligne Tétouan-Martil quand le feu a contraint le chauffeur à arrêter son véhicule et débarquer les passagers. Des agents de la protection civile se sont rendus sur les lieux, une enquête a été menée par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes de l’incident. Plus de peur que de mal donc, le pire a pu être évité.