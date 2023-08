HEM Business : 500 bourses pour la rentrée 2023

HEM Business & Engineering School est résolument engagée dans la démocratisation de l’accès à des formations de qualité pour la rentrée 2023. En concentrant une grande partie de ses bourses sur les étudiants des régions de Tanger et Marrakech, l’école contribue au développement socio-économique de ces zones stratégiques du Maroc. Parallèlement, l’introduction de nouvelles pratiques, visant à améliorer l’expérience étudiante, souligne l’engagement continu de l’école envers l’excellence académique et le bien-être de ses étudiants.

HEM Business & Engineering School a franchi un pas décisif dans la démocratisation de l’accès à des formations de qualité pour la rentrée 2023. En offrant plus de 500 bourses d’études aux nouveaux inscrits, tant en première année qu’en accès parallèles, l’établissement entend permettre à un plus grand nombre d’étudiants de poursuivre des études supérieures de haut niveau. Ces bourses couvrent 20% des frais de scolarité pour tout le cursus BAC+5 proposé par HEM.

Focus sur Tanger et Marrakech

La décision d’accorder ces bourses s’inscrit dans la vision d’HEM de former et d’accompagner des acteurs économiques accomplis, proactifs et capables d’agir dans des environnements complexes. Pour atteindre cet objectif, HEM mobilise des équipes pluridisciplinaires, adopte une pédagogie innovante et promeut la recherche appliquée. Une attention particulière est portée aux régions de Tanger et de Marrakech, en raison de leurs spécificités économiques et de leur importance pour le pays. Tanger, avec près de 11% du PIB national, est le deuxième pôle économique du Royaume et se distingue par son infrastructure développée ainsi que par son rôle en tant que pôle culturel et universitaire.

Marrakech, quant à elle, occupe la première place en tant que pôle touristique du Maroc et présente des atouts économiques notables, notamment en termes d’infrastructures, de ressources naturelles et humaines, ainsi que d’investissements privés et publics importants. Consciente de l’importance de soutenir les étudiants issus de ces régions, HEM alloue près de 80% des bourses aux étudiants de Tanger, Marrakech et des régions environnantes.