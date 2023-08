UPF. Mohammed Aziz Lahlou : “Le sceau de l’excellence académique”

L’Université privée de Fès se positionne comme un pont solide entre le savoir académique et les exigences du monde professionnel. Son approche centrée sur l’élève, son corps professoral qualifié et sa capacité à rester à la pointe des tendances du marché de l’emploi font d’elle un établissement d’enseignement supérieur de qualité et tourné vers l’avenir. Interview de Mohammed Aziz Lahlou, Président de l’Université Privée de Fès (UPF).

Quelle est la politique de recrutement de votre université en ce qui concerne le corps professoral ?

À l’Université privée de Fès, nous mettons l’accent sur le recrutement d’enseignants qualifiés et expérimentés. Nous privilégions les titulaires de doctorats pour leur expertise et leur spécialisation dans leurs domaines d’études. Le processus de recrutement comprend des évaluations approfondies des antécédants académiques et professionnels, des entretiens et des démonstrations d’enseignement. Notre objectif est de sélectionner les meilleurs enseignants qui apporteront une valeur ajoutée significative à l’expérience éducative de nos étudiants.

Comment vous assurez-vous d’avoir des enseignants qualifiés et expérimentés dans chaque domaine d’études ?

Afin d’assurer la présence d’enseignants qualifiés et expérimentés dans chaque domaine d’études, l’UPF a mis en place une série de mesures pour garantir la qualité de l’enseignement dispensé à ses étudiants. En premier lieu, comme déjà mentionné, l’université accorde une grande importance au recrutement initial des enseignants. Elle mène un processus de sélection rigoureux qui prend en compte les antécédents académiques et professionnels des candidats, ainsi que leur expertise dans leur domaine d’enseignement. La préférence est donnée aux candidats titulaires de doctorats, démontrant ainsi leur haut niveau de spécialisation et de recherche.

Ensuite, l’UPF investit dans des programmes de développement professionnel pour ses enseignants. Ces programmes permettent aux professeurs d’améliorer continuellement leurs compétences pédagogiques, de se familiariser avec les dernières méthodologies d’enseignement et de rester à jour avec les avancées dans leurs domaines respectifs. Cette approche garantit que les enseignants restent compétents et inspirés, offrant ainsi aux étudiants une expérience d’apprentissage enrichissante. En parallèle, l’université met en place des mécanismes d’évaluation régulière des cours dispensés. Les retours des étudiants sont recueillis et pris en compte pour identifier les points forts et les domaines d’amélioration potentiels.

Comment votre université est-elle reconnue sur le plan national et international ?

L’UPF jouit d’une reconnaissance solide et croissante, à la fois sur le plan national et international. Depuis sa fondation, elle s’est engagée à offrir une éducation de qualité supérieure et à se positionner comme une institution d’excellence académique. Grâce à ses efforts continus pour améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche, l’université a acquis une réputation enviable dans le monde de l’enseignement supérieur. Au niveau national, elle a reçu la reconnaissance de l’État en mai 2018, ce qui signifie que ses diplômes sont désormais officiellement accrédités par l’État marocain.

Cette accréditation officielle est un témoignage de la qualité des programmes et de l’engagement de l’université envers des normes académiques élevées. Elle renforce la confiance des étudiants, des parents et des employeurs dans la valeur des diplômes délivrés par l’université. Sur le plan international, l’UPF s’est attachée à établir des partenariats stratégiques avec des institutions académiques renommées à travers le monde. Ces collaborations enrichissent l’expérience éducative des étudiants en leur offrant une perspective internationale et en encourageant les échanges interculturels. Les étudiants ont l’opportunité de participer à des programmes d’échanges, des stages à l’étranger et des projets de recherche conjoints, ce qui leur permet d’acquérir une vision globale et d’étendre leurs horizons. En outre, ces partenariats internationaux renforcent la visibilité et la réputation de l’UPF à l’échelle mondiale.

En quoi votre offre de formation se démarque-t-elle de celle des autres établissements ?

L’UPF se distingue par une offre de formation variée et de haute qualité, couvrant différents domaines grâce à ses facultés et écoles réputées. Au cœur de son programme académique, elle propose cinq entités académiques renommées : la Faculté des Sciences de l’Ingénieur, la Faculté des Sciences de la Santé, l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Architecture et du Bâtiment, la Fès Business School et l’École des Études Doctorales.

De plus, à partir de cette rentrée universitaire 2023/2024, l’UPF franchira une nouvelle étape importante en ajoutant deux établissements de premier plan : la Faculté de Médecine Dentaire et l’Institut Supérieur des Sciences Politiques et Juridiques, Sciences Po Fès. Ce qui différencie véritablement l’UPF des autres établissements, c’est son approche pratique et l’importance qu’elle accorde à l’enseignement centré sur l’étudiant. Les programmes sont conçus pour offrir aux étudiants une expérience d’apprentissage enrichissante et interactive, en mettant l’accent sur les projets concrets et la résolution de problèmes réels. Les étudiants ont la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances grâce à des stages en entreprise, des projets de recherche et des simulations de situations professionnelles. En plus de cela, l’UPF se distingue en plaçant le digital au cœur de ses stratégies pédagogiques.

Cette approche novatrice permet aux étudiants de profiter des avantages des technologies numériques dans leur apprentissage, avec un accès à des ressources en ligne, des simulations virtuelles, et des outils d’apprentissage interactifs. L’université a également établi des liens étroits avec l’industrie, ce qui permet aux étudiants d’être en contact direct avec les réalités du marché du travail. Les programmes sont développés en étroite collaboration avec des professionnels du secteur, ce qui assure que les compétences enseignées sont directement en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Cette approche favorise l’employabilité des diplômés, qui acquièrent des compétences concrètes et recherchées par les employeurs.

Comment votre université maintient-elle ses programmes à jour pour s’adapter aux réalités du marché de l’emploi ?

L’UPF est profondément engagée dans l’adaptation de ses programmes pour refléter les exigences actuelles du marché de l’emploi. Cette démarche proactive se traduit par un processus dynamique de mise à jour régulière de ses offres académiques, afin de répondre aux besoins changeants du monde professionnel et de garantir que les étudiants soient bien préparés pour réussir dans leur future carrière.

Pour assurer cette adaptabilité, l’université maintient un dialogue constant avec les entreprises et les industries. Ce contact direct avec le monde professionnel permet de mieux comprendre les compétences et les connaissances les plus demandées par les employeurs. Les retours de ces derniers et les tendances du marché du travail sont analysés attentivement, ce qui permet d’identifier les domaines en croissance, les nouvelles opportunités d’emploi et les compétences émergentes requises. Grâce à ce processus itératif d’échange d’informations, l’UPF est en mesure de procéder à des révisions régulières de ses programmes académiques. Des disciplines émergentes sont intégrées, et des ajustements sont apportés aux cursus existants pour refléter les derniers développements dans chaque domaine d’études.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO