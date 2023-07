Terrible accident en Algérie, au moins 34 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 34 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, mercredi matin, dans la wilaya de Tamanrasset au sud de l’Algérie, selon la protection civile locale.

L’accident s’est produit au niveau du village « Outoul » suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un bus de transport des voyageurs desservant la ligne Adrar-Tamanrasset, suivie par un incendie, ajoute la même source, citée par les médias locaux.

Selon un récent bilan de la protection civile, 42 personnes sont mortes et 1697 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période du 09 au 15 juillet 2023 dans différentes régions algériennes.

Les routes algériennes sont réputées parmi les plus dangereuses au monde. Selon la délégation de la Sécurité routière algérienne, les accidents de la route, enregistrés au cours de l’année 2021 ont fait plus de 3.000 morts et 30.000 blessés contre 3.275 décès en 2019 et 2.844 en 2020.

