Accident de la petite Ghita : report du procès au 6 août prochain

Le tribunal correctionnel de première instance de Berrechid a décidé, ce lundi, de reporter l’examen du dossier du jeune homme accusé d’avoir percuté la petite Ghita sur la plage de Sidi Rahal à mi-juin dernier. L’audience a été renvoyée au 6 août prochain.

Le prévenu, actuellement en détention provisoire, a vu sa demande de mise en liberté provisoire rejetée par le tribunal. Ce report de l’audience s’explique par l’attente des résultats de l’expertise médicale ordonnée lors de la précédente séance, visant à évaluer l’état de santé de la fillette, grièvement blessée à la tête.

Pour rappel, Ghita, venue d’Italie avec sa famille pour passer les vacances d’été au Maroc, a été renversée le dimanche 15 juin 2025 par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui conduisait un véhicule tout-terrain tractant un jet-ski.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les estivants et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Royaume. Ils se sont dits choqués qu’on autorise l’accès aux véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants, surtout en période estivale et de forte affluence.