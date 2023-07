Benslimane: les parkings désormais gratuits à El Mansouria

La collectivité territoriale d’El Mansouria, province de Benslimane, a annoncé que le stationnement et le parking des voitures et des deux roues sont désormais gratuits et à la disposition et service des citoyens.

Et dans un communiqué, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, la commune rurale d’El Mansouria a expliqué qu’exception faite des espaces loués par les propriétaires de cafés, de restaurants, ainsi que d’établissements touristiques, la gratuité du stationnement et du parking est de mise dans le territoire de la commune.

Cette décision de gratuité fait suite à l’échec des transactions publiques lancées précédemment en vue de la location par la commune d’espaces de stationnement et de parking au sein de son territoire.

De même qu’elle est également la conséquence du fait que l’annonce d’une nouvelle transaction de location est assujettie à de nombreuses mesures administratives, dont le délai d’ouverture des plis concernant la transaction avant la fin de la saison estivale, a précisé le communiqué.

L.A.