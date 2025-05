Voitures électriques : la fiabilité allemande séduit toujours à l’international

Par LeSiteinfo avec MAP

Les constructeurs automobiles allemands conservent un solide capital de confiance à l’étranger, malgré le ralentissement de la transition vers l’électromobilité et la forte concurrence chinoise, selon une étude publiée par un cabinet de conseil.

Le nouvel “Indice d’attractivité de l’électromobilité”, réalisé par BearingPoint et le Handelsblatt Research Institute, révèle que les marques allemandes continuent d’inspirer confiance aux consommateurs, y compris au-delà de leurs frontières.

L’étude, qui compare pour la première fois les marchés chinois, américain, allemand et français, souligne que Volkswagen, Audi et Mercedes occupent les trois premières places du classement pour le marché allemand.

À l’échelle mondiale, c’est toutefois la Chine qui arrive en tête avec un score de 133,5 points, devant les États-Unis (114,4), l’Allemagne (108,4) et la France (94,6).

“Le marché mondial des véhicules électriques est en pleine évolution. Chinois, Allemands et Américains poursuivent leur développement, mais les marques allemandes conservent un net avantage en termes d’image”, a commenté Manuel Schuler, directeur mondial du secteur automobile chez BearingPoint.

Dans les quatre pays étudiés, ce sont les marques nationales qui jouissent de la meilleure perception : Volkswagen en Allemagne, Renault en France, Tesla aux États-Unis et BYD en Chine. Cette dernière obtient d’ailleurs le meilleur score individuel de l’indice, avec 155,9 points.

En dehors de leurs marchés d’origine, ces marques perdent cependant en attractivité, soulignant ainsi l’importance du lien de confiance local.

En Europe, les marques chinoises comme BYD ou MG peinent encore à combler un déficit d’image, malgré des véhicules techniquement performants. “Les constructeurs chinois sont compétitifs sur le plan technique, mais ils doivent encore bâtir une image de marque forte et garantir une présence locale fiable”, a ajouté Schuler.

Pour les marques allemandes, le défi consiste désormais à transformer leur avance technologique et leur réputation en une expérience utilisateur complète. Pour le spécialiste, “l’avenir de l’électromobilité ne se jouera plus uniquement sur les performances techniques, mais sur les services numériques, la fiabilité du service client et des solutions adaptées au quotidien”.