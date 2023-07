Meknès: un escroc placé en garde à vue

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Meknès ont interpellé, jeudi soir, un individu pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données numériques et le piratage des appels téléphoniques, apprend-t-on de source sécuritaire.

Les données préliminaires de l’enquête indiquent que le suspect, âgé de 46 ans, est impliqué dans le piratage des réseaux de télécommunication nationaux, en adoptant un modus operandi consistant à utiliser des équipements informatiques sophistiqués, afin de détourner les appels téléphoniques internationaux vers le réseau local, dans l’objectif de générer des revenus provenant de la différence des tarifs, a-t-on indiqué de même source.

Les recherches et les investigations intenses menées par les services de la Sûreté nationale, sur la base d’une plainte déposée par le représentant légal d’un opérateur national de télécommunication, ont permis d’identifier le mis en cause et de l’interpeller jeudi à Meknès. Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis également la saisie d’un ensemble de cartes de recharge et de puces téléphoniques de fournisseurs de services téléphoniques nationaux, d’un ordinateur portable, ainsi que de téléphones portables, d’appareils électroniques et de supports informatiques utilisés dans cette activité criminelle.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’interpeller les autres complices impliqués dans cette activité criminelle, d’après la source sécuritaire.

S.L